الكشف عن سبب الاكتظاظ في مستشفى الزرقاء - فيديو وصور

الوكيل الإخباري– خاص- كشف مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين عن سبب اكتظاظ المراجعين صباح يوم الأربعاء أمام بوابة المستشفى في محافظة الزرقاء .

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وقال السريحين لـ " الوكيل الإخباري" إن الفترة الصباحية تشهد تواجدا كثيفا من قبل المواطنين، تمتد من السابعة صباحاً إلى التاسعة صباحاً ، حيث يصل عددهم إلى 1000 مراجع، معتبرا أنها "وقت الذروة".



وأشار إلى أن إدارة المستشفى عملت على تخصيص ساحة خارجية للانتظار، مبيناً أنه يوجد 90 موظفا لغايات تنفيذ أوامر الدفاع ، من حيث ارتداء الكمامة والعمل بالتباعد الجسدي.



ودعا السريحين المواطنين، إلى مراجعة المستشفى في مختلف أوقات الدوام وليس فقط في الفترة الصباحية ،منوهاً أن ساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءً .



جاء ذلك على ضوء شكوى وصلت "الوكيل الإخباري" ،تم إرفاقها مع صور ومقاطع فيديو يظهر من خلالها مدى اكتظاظ المواطنين في مستشفى الزرقاء الحكومي.



