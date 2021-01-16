السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 05:32 م

الكشف عن سبب التواجد الامني على دوار المدينة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مديرية الأمن العام سبب التواجد الامني بمنطقة دوار المدينة الرياضية بمحيط استاد عمان الدولي .
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واشارت انها نشرت قوة أمنية بالمنطقة خلال مباراة الجولة 22 والأخيرة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم بين نادي الوحدات والفيصلي.

ووفق مصدر امني ان الهدف منذ ذلك منع التجمعات وإقامة الاحتفالات بعد انتهاء المباراة، لأنه سيتم تتويج نادي الوحدات بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه.

وأكّد المصدر، أنه لن يتم التهاون في تطبيق كافة التعليمات وأوامر الدفاع.

 




 

 


 

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