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الأحد، 12-09-2021 10:43 ص

الكشف عن سبب المياه الحمراء في منطقة البحر الميت

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبركة حمراء في البحر الميت ، حيث أكدت وزارة المياه أن "هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر" كما أكد خبير أردني أن السبب هو  طحالب وبكتيريا تفرز الملونات.

ورجح الدكتور أحمد الملاعبة أستاذ البيئة والجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، أن تحول مياه إحدى برك منطقة البحر الميت للّون الأحمر سببه طحالب وبكتيريا تفرز الملونات.

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وأضاف أن طحالب دوناليلا سالينا التي تنشط مع ارتفاع درجة حرارة المياه والملوحة، تفرز مادة وردية تسبب تلون المياه، وهي ظاهرة منتشرة في سلطنة عمان والصين وأوكرانيا والسنغال وفق روسيا اليوم.


وأضاف أن هذه الطحالب غنية بالزيوت والدهون، والكاروتين، والبروتين، والبوليسكاريد، كما تحتوي على معادن عالية و18 نوعا من الأحماض الأمينية بما في ذلك الأحماض الأمينية الأساسية البشرية.


ولفت إلى أن دوناليلا سالينا لها قيمة اقتصادية فريدة في الغذاء والدواء والصحة وتربية الأحياء المائية، وقد حققت هذه الطحالب إنتاجا صناعيا في بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة وإسرائيل.

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وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبركة حمراء في الأردن، أكدت وزارة المياه أن "هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر".


وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة أن "فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وأرسلت إلى المختبرات لتحليله"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن "النتائج فور ورودها".

 




 

 


 

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