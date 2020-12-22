الثلاثاء 22-12-2020
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الثلاثاء، 22-12-2020 10:08 م

الكشف عن سبب انخفاض أسعار الخيار بالأردن

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة أيمن السلطي الثلاثاء، إن هذه الفترة يوجد مشكلة أدت لانخفاض بعض الأسعار وخصوصا مادة الخيار، حيث يصل السوق المركزي 350 طن بينما احتياجات الأردن كلها 200 طن.
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واضاف السلطي في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"  أن السلع الزراعية 45 صنف من الخضار والفواكه تنزل على الأسواق المركزية باستمرار ، وإذا تابعنا أسعارها في الفترة الماضية معظمها كانت مستقرة وضمن معدلاتها.

" في السنوات الـ 5 الأخيرة كانت 200 أو 220 طن (...) الآن التوسع بزراعة مادة الخيار منفردة كان مبنيا على آمال تسويقية (...) هنالك سوق مجاور لنا كنا نصدر له يوميا 100-150 طن من الخيار" وفق السلطي

كما قال مدير عام السوق المركزي أنس محادين إن التصدير من السوق المركزي انخفض للخارج، موضحا  أن دور السوق المركزي تنظيمي ،والفكرة بشكل عام هي العرض والطلب عند ارتفاع الأسعار.

"هناك منتجات شحيحة بالسوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعندما ترد كميات كبيرة للسوق تنخفض الأسعار ." وفق محادين

 




 

 


 

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