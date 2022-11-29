الكشف عن سبب حادث باص الجامعة الهاشمية - فيديو

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية أنه تم تعليل سبب حادث باص الجامعة الهاشمية على طريق جرش - الزرقاء بعدم تقيد سائق المركبة المُشتركة بالحادث بالشواخص وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

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وبينت غرفة العمليات في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" انه لا يوجد أي ملاحظات على الحافلة.



وأصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة إثر حادث وقع باص الجامعة الهاشمية مع مركبة خاصة، على طريق جرش - الزرقاء صباح اليوم.



وأظهر فيديو متداول للحظة وقوع الحادث قيام شخص بقطع الشارع ودهسه من قبل المركبة وجنوحها بوسط الشارع بالتزامن مع مرور الحافلة واصطدامها بالمركبة ثم اصطدمت بـ "كُشك" على طرف الشارع.