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السبت، 31-10-2020 12:19 م

وفق نقيب الصيادلة

الكشف عن سبب عدم توافر المطعوم الرباعي في القطاع الخاص

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد نقيب الصيادلة ، الدكتور زيد الكيلاني، أن المطعوم الرباعي يتواجد في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحيّة الشاملة ، منذ أيام ، بعد اجازة تداول من المؤسسة العامة للغذاء و الدواء ، عقب  فحص المأمونية و الفعاليـــة.

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ولفت الكيلاني ، السبت، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القطـــاع الخاص ، ما زال ينتظر تزويده بالمطعوم الرباعـــي .

 

وقال " لقد تأخرت شحنة المطعوم الرباعي من بلد المنشأ ، وما زلنا ننتظـــر وصولها إلى الأردن ، لإخضاعها للفحوص المخبريّة اللازمة ، ليُصار لرفدها إلى السوق المحلي".

 

وكان مدير عام المؤسسة العامة للغـــذاء والدواء ، الدكتور نــزار مهيدات ، أوضح في وقت سابق ، أنه سيتـــم تزويد القطاع الخاص ، بالمطعوم الرباعي فور التأكد من موافقته للمعايير المعتمدة .

 

وأشار مهيدات ، أن سعر المطعوم الرباعي ، يصل إلى 8 دنانير و27 قرشا.

 

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