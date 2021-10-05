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الثلاثاء، 05-10-2021 11:30 ص

الكشف عن سبب عدم حصول منتفعين على الدعم المالي من المعونة الوطنية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت شركة البريد الاردني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دفعة ثانية من الدعم النقدي الذي أودعه صندوق المعونة الوطنية.

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وقالت شركة البريد الأردني بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن تعليمات وزارة التنمية ان يتم صرف المعونة الوطنية عن طريق الـ (atm) للمواطنين المنتفعين.

 

وأضافت أن سبب عدم حصول بعض المنتفعين على الدعم المالي هو يعود لثلاث خيارات ، الأول ان يكون قد تم استئنافه من الدعم والثاني هو أن بطاقة الصراف الآلي تالفة والثالث أن المنتفع يدخل الرقم السري بشكل خاطئ.

 

ودعت المنتفعين الذين يواجهون مشكلة معينة إلى ضرورة مراجعتها لاصلاح الخلل إن وجد.

 

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