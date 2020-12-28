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الإثنين، 28-12-2020 01:35 م

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس الاردنية

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات إن عودة المدارس تدرس حسب الوضع الوبائي، وإن حدث ذلك فستكون أيضا بشكل تدريجي بمعنى أن لا يكون كل الطلبة متواجدين في مدارسهم، وضمن بروتوكول .
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وبين عبيدات أن وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على إعادة النظر بالبروتوكول.

وقال إن أولوية العودة للصفوف الأولى الثلاث وللتوجيهي وبشكل تدريجي بمعنى 50 بالمائة وجاهي، و50 بالمائة عن بُعد، مؤكداً أن كل ذلك منوط بالوضع الوبائي.

وأضاف "لا نستطيع القول الآن أن المدارس ستعود لأنها ستبدأ في شهر شباط، ولا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الوقت، لكن عودة الطلبة الى المدارس في ظل الوضع الحالي، سيكون لها انعكاسات سلبية".

 




 

 


 

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