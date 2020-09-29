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الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

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الثلاثاء، 29-09-2020 09:24 ص

سيناريوهات أمام وزارة التربية

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

قرار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية ، نجوى قبيلات إن قرار تعليق الدوام في المدارس سينتهي مساء غد الأربعاء. 

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وأوضحت قبيلات في تصريحات صحافية ، الثلاثاء ، بأن هنالك سيناريوهات مطروحة أمام وزارة التربية والتعليم لشكل العودة للمدارس بعد انتهاء فترة التعليق. 

 

"وسيترك الخيار لولي الأمر ولجميع الصفوف باختيار الأنسب لابنه سواء التعليم عن بعد أو التعليم الوجاهي ، كما أن الخيار الأخير أمام التربية سيكون التعليم عن بعد وهو مرتبط بالوضع الوبائي" ، وفق قبيلات. 

وزادت" سيتم الكشف عن السيناريو الذي سيعمل به في الأيام القادمة، وسيكون إما عودة استمرار التعليم الوجاهي لرياض الأطفال والصفوف الأولى والصفين الحادي عشر والتوجيهي، ملمحة أنه سيتم إدراج الصف الرابع للصفوف الأولى كون طلبة هذا الصف ، قد تأثروا من فقدان جزء من العملية التعليمية وجاهياً". 


وتابعت قبيلات "دوام كافة الصفوف بالتناوب ما عدا الصفوف من الخامس وحتى التاسع سيبقى تعليمهم عن بعد، والسيناريو الآخر هو عودة كافة الطلبة للمدارس بالتناوب، والاكتفاء بتقديم المباحث الأساسية للصفوف ما بين الخامس والتاسع للحد من فترات تواجدهم داخل المدارس .

 

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