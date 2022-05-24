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الثلاثاء، 24-05-2022 02:24 م

الكشف عن مرض تسبب بنفوق الإبل في المفرق

معلومات_عن_الإبل


الوكيل الإخباري - أكدت مديرة مديرية زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، ورود عدة شكاوى من مربي الإبل حول نفوقها إضافة إلى ظهور أعراض خمول وتعب وملاحظة ظهور دم في البول ببعضها الآخر.

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وأضافت الخريشا أن كوادر قسم الثروة الحيوانية في المديرية قامت بالكشف على الإبل وفحصها وأخذ عينات دم وتحليل جزء منها في مختبرات الثروة الحيوانية بالمفرق والجزء الآخر في مختبرات جاوا، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة الإبل بمرض “التريبانوسوما” وإعطاء العلاجات المناسبة، ما أدى إلى استقرار الحالة وتوقف النفوق.


وبينت أن المديرية نشرت معلومات عن المرض والذي يعرف عند مربي الإبل بعدة تسميات؛ منها الذباب، والهيام، والسرا، والزريقي، لافتة إلى أن الإبل المُصابة بالمرض دائمة التحديق بالشمس، فيما يصفها مربو الإبل بأنها مشموسة.


وأوضحت الخريشا أن هذا المرض يسببه طفيل دموي اسمه “التريبانوسوما”، والذي تنقله ذبابة الخيل من قطيع إلى آخر، وينقلها قراد الإبل الماص للدم ضمن القطيع الواحد، مضيفة أنه يكثر وجودها في فصلي الربيع والصيف.

 




 

 


 

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