الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 06:03 م

الكشف عن مسارات عودة الطلبة للجامعات

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الوكيل الاخباري  - قال وزير التعليم العالي والبحث العملي، محمد أبو قديس، الأحد، إنّه يتم التحضير للتعامل مع مسارين لعودة الطلبة للجامعات الأردنية في الفصل الدراسي الثاني، حيث تتضح الصورة الأسبوع المقبل.
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وأضاف أبو قديس، خلال اجتماعة مع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن الجامعات الأردنية لديها القدرة والاستعداد لأي سيناريو محتمل.

وبين، أن السيناريو الاول، "استمرار التعليم عن بٌعد، والمحاضرة تبقى محاضرة تفاعلية مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس"، أو "عودة الطلبة إلى الجامعة بشكل جزئي وضمن ضوابط وبروتوكول صحي بحيث يكون تدريس متطلبات الجامعة عن بعد، وتدريس بعض المساقات التخصصية في الحرم الجامعي بشكل جزئي".

ولفت إلى أنه "سيتم الكشف عن تفاصيل المسار الثاني المتعلق بالعودة وفق واقع الحالة الوبائية"، حيث يوجد متسع من الوقت ليقرر المجلس طريقة التعليم في الفصل الثاني بالتشارك مع الجهات المختصة، كوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأشار أبو قديس، إلى أن مجلس التعليم العالي قرر بدء الفصل الدراسي الثاني في 21 شباط/فبراير المقبل. 

 




 

 


 

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