الكشف عن مستجدات الحالة الصحيـة لفتى الزرقاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ، الدكتور مبروك السراحين ، اليوم الأربعاء أنه تم إجـــراء 4 عمليات جراحية ، للفتى الذي تعرض لبتر يديه وفقئ عينيه، في محافظة الزرقاء منذ أمس الثلاثاء .

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ولفت السراحين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الفتى يعاني من إصابات سطحيّــة في عينه اليسرى ، بينما تأثرت عينه اليمنى بشكل جسيم .

وأشار ، إلى أن هنـــالك تجهيزات لإجراء عمليّات جراحيّــة أخرى كثيرة ، وقال " حياة الفتى ليست في خطر ، والأمر يتطلّب متابعــة طبيّــة حثيثة ".

وأوضح السراحين ، إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني ، ما زال يتواصل مع المستشفى للوقوف على مُستجدّات الحالة الصحيّــة للفتى ، حيث أن الكــوادر الطبيّة والتمريضية تقوم على خدمته على أكمل وجــه .

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