الكشف عن موعد افتتاح المستشفيات الميدانية بالشمال والجنوب

الوكيل الإخباري - قال مساعد مدير الخدمات الطبية لشؤون الأقاليم العميد الطبيب نضال الخصاونة، إنه سيتم افتتاح المستشفيين الميدانيين التابعين للقوات المسلحة في الشمال والجنوب خلال اليومين المقبلين قبل نهاية الاسبوع الجاري.

اضافة اعلان



وأضاف العميد الخصاونة في تصريحات صحفية، أن المستشفى الميداني في الزرقاء والذي بدأ باستقبال مرضى الكورونا اليوم الاثنين، هو الأول من 3 مستشفيات ميدانية تقوم عليها القوات المسلحة لعلاج مصابي كورونا، مشيراً إلى أن المستشفى يتكون من 300 سرير، وأنشئ على مساحة تقدر بـ 5200 متر مربع.



وأوضح أن المستشفى يتسع لـ 48 سرير عناية حثيثة و12 سرير عناية متوسطة، والبقية أسرة عادية، مضيفا أنه تم تزويده بأحدث الأجهزة، بحيث يستطيع استقبال كافة حالات كورونا.



وبين العميد الخصاونة أن المستشفى تم تزويده بكافة الكوادر الطبية اللازمة من مختلف التخصصات، مؤكدا أنه سيستقبل مرضى كورونا فقط.



ولفت العميد الخصاونة إلى أنه سيتم استقبال حالات كورونا من مستشفيات أخرى، وذلك في إشارة إلى أن مستشفى الأمير هاشم سيستمر بتقديم خدماته الطبية.



