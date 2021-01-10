الكشف عن موعد الانتهاء من مشروع تلفريك عجلون

الوكيل الاخباري - قال رئيس المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، انه من المتوقع انتهاء العمل بمشروع تلفريك عجلون نهاية العام الحالي.

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واوضح الهميسات ان الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي والاغلاقات، كان لها الاثر السلبي في استكمال اعمال المشروع، بالاضافة الى عدم كفاية عدد المقاولين المتقدمين للمشاركة في العطاءات السابقة المطروحة منذ شهر اذار الماضي، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمباني وموقعي محطتي التلفريك، ناهيك عن قيم العروض المرتفعة .

المصدر - بترا



