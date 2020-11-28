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السبت، 28-11-2020 08:12 م

الكشف عن موعد انتهاء مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز في عطاءات الحزم الأربع لمشروع حافلات التردد السريع (الباص السريع) بين عمان والزرقاء نحو 35 بالمئة والمتوقع الانتهاء من العمل فيها نهاية العام المقبل.
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وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة لـ(بترا)، اليوم السبت، إن الوزارة اعتمدت نظام الورديات، والعمل على مدار الـ 24 ساعة وذلك لإكمال المشروع بالتزامن مع مشروع الباص السريع داخل عمان.

وأضاف المحارمة، أن الأعمال القائمة في مشاريع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء تتمثل بتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الإنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، والجدران الاستنادية.

يذكر أن مشروع الباص السريع يتكون من أربعة أجزاء وبطول حوالي 20 كيلومترا، وبكلفة إجمالية تقدر بـ 140 مليون دينار بتمويل من الضمان الاجتماعي كمشروع استثماري والمالك وزارة النقل. 

 




 

 


 

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