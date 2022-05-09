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الإثنين، 09-05-2022 07:54 م

الكشف عن موعد تحويل الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن الصندوق سيبدأ صباح غدٍ الثلاثاء بتحويل الدعم النقدي لشهر نيسان للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الصندوق سيواصل تحويل الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية للأسر المستفيدة من البرنامج خلال الأسبوع الحالي، حيث سيصبح الصرف شهريًا.

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