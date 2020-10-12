الكشف عن موعد تشغيل تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خلف الهميسات الاثنين، إن مشروع تلفريك عجلون سينتهي العمل به مع نهاية العام 2021 بحيث يكون خط التلفريك وكافة المباني جاهزة للعمل.

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وأضاف الهميسات في تصريح صحفي" أن سبب التأخر في الانتهاء عن الموعد الذي اُعلن عنه سابقا للمشروع هو جائحة كورونا التي عطلت العمل لنحو 4 شهور.



وكان الهميسات أعلن في شباط / فيراير 2020 عن أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ستفتتح المشروع مع منتصف شهر حزيران/ يونيو لعام 2021.



وقال أن العربات الخاصة بالتفلريك لم تصل بعد إلى الأردن، وبمجرد الانتهاء من العطاء وتسلم المتعهد للمشروع سيجري شحن العربات.



وينفذ المشروع بكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين دينار، ويشمل تركيب خط تلفريك بعدد 40 عربة قابلة للزيادة مستقبلاً إلى 60، تبلغ سعة العربة 8 ركاب.



