الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة، أنه يتم تسليم المعونات الشهرية للمنتفعين في الأول من كل شهر .
وأشار الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يتم من خلال الحروف الأبجدية.
وأوضح أنه سينتهي، تسليم المعونات المالية الشهرية لمستحقيها، لشهر أيلول (9) الماضي، غدا الأربعاء.
"عدد الأسر المنتفعة من البرنامج نحو (١٠٥) آلاف أسرة" ، وفق الصوالحة .
وبيّن ، أن هنالك شروطا ، لغايات توزيع المعونات على الأسر العفيفة ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، نتيجـة لجائحة كورونا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة