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الثلاثاء، 06-10-2020 12:34 م

وفق الحروف الأبجدية

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

مع
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة، أنه يتم تسليم المعونات الشهرية للمنتفعين في الأول من كل شهر .

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وأشار الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يتم من خلال الحروف الأبجدية.

 

وأوضح أنه سينتهي، تسليم المعونات المالية الشهرية لمستحقيها، لشهر أيلول (9) الماضي، غدا الأربعاء.

 

"عدد الأسر المنتفعة من البرنامج نحو (١٠٥) آلاف أسرة" ، وفق الصوالحة .


وبيّن ، أن هنالك شروطا ، لغايات توزيع المعونات على الأسر العفيفة ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، نتيجـة لجائحة كورونا.

 

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