الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة، أنه يتم تسليم المعونات الشهرية للمنتفعين في الأول من كل شهر .

اضافة اعلان



وأشار الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يتم من خلال الحروف الأبجدية.

وأوضح أنه سينتهي، تسليم المعونات المالية الشهرية لمستحقيها، لشهر أيلول (9) الماضي، غدا الأربعاء.

"عدد الأسر المنتفعة من البرنامج نحو (١٠٥) آلاف أسرة" ، وفق الصوالحة .



وبيّن ، أن هنالك شروطا ، لغايات توزيع المعونات على الأسر العفيفة ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، نتيجـة لجائحة كورونا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





