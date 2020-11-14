السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 03:13 م

الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس أن الوزارة تعاقدت مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا بنسبة 15% من الفئات المستهدفة من المواطنين ومن المتوقع توفر اللقاح خلال الشهرين الأولين من العام المقبل. 
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وقال إن الوزارة ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية لشراء خدمات عدد من الأطباء الاخصائيين من القطاع الخاص نظرا لنقص في اعداد الاختصاصات في مستشفيات وزارة الصحة لاسيما اختصاصيي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة. 

وأكد أن الوزارة تنظر بقلق شديد إلى ما جرى بعد الانتخابات النيابية من احتفالات، اختلط فيها المحتفلون بكثافة، ما قد يشي باحتمال ازدياد عدد الحالات بعد 5 إلى 7 أيام. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على أن تتمكن من استيعاب حالات الإصابة التي سيزيد عددها، مطالبًا الأردنيين أن يتوخوا الحذر خلال الأيام المقبلة، وأن يتفادوا الاختلاط، وأن من تظهر عليه أي أعراض سرعة الفحص، والعزل المنزلي، إلا إن كانت الأعراض تستدعي دخوله المستشفى.


 




 

 


 

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