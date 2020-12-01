الكشف عن موعد توفير وإحضار لقاح كورونا للأردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إنّ توفير وإحضار لقاح "فايزر" للأردن سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، وهناك جزء من اللقاح سيصل بعد ذلك تباعا.وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن "اتفاقيات تسمى إتلاف "كوفاكس" وتم التوقيع عليه سابقا من قبل الحكومة وهناك اتصالات معهم ولغاية الآن لم يحددوا موعد توفير هذا اللقاح للأردن".وتابع، أنه عقد اليوم اتفاق مبدئي مع "استرازينيكا"، متمنيا أن نصل إلى اتفاقية نهائية بهذا الخصوص وأيضا تم الاتفاق أن يتوفر اللقاح بالربع الأول من العام المقبل.وبين عبيدات، ان لقاح "استرازينيكا"، سيغطي من 5 - 10% من الأردنيين، معتبرا أنه النسبة "جيدة".وأكّد، أن مجموع اللقاحات التي ستوفر تكفي 20-25% من المواطنين، وستكون الخطة جاهزة لإعطاء اللقاحات.