الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

الأشغال تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن موعد طرح مشاريعها

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الجمارك تنفذ مبادرة دفء الشتاء في العقبة

الاعلان قريبا عن أمر دفاع جديد بالاردن

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز دور الشباب

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الكشف عن موعد توفير وإحضار لقاح كورونا للأردن

لجنة الاوبئة تكشف شروط اتخاذ قرارات فتح وإغلاق القطاعات بالاردن

الثلاثاء، 01-12-2020 08:16 م

الكشف عن موعد توفير وإحضار لقاح كورونا للأردن

2


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إنّ توفير وإحضار لقاح "فايزر" للأردن سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، وهناك جزء من اللقاح سيصل بعد ذلك تباعا.
اضافة اعلان

وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن "اتفاقيات تسمى إتلاف "كوفاكس" وتم التوقيع عليه سابقا من قبل الحكومة وهناك اتصالات معهم ولغاية الآن لم يحددوا موعد توفير هذا اللقاح للأردن".

وتابع، أنه عقد اليوم اتفاق مبدئي مع "استرازينيكا"، متمنيا أن نصل إلى اتفاقية نهائية بهذا الخصوص وأيضا تم الاتفاق أن يتوفر اللقاح بالربع الأول من العام المقبل.

وبين عبيدات، ان لقاح "استرازينيكا"، سيغطي من 5 - 10% من الأردنيين، معتبرا أنه النسبة "جيدة".

وأكّد، أن مجموع اللقاحات التي ستوفر تكفي 20-25% من المواطنين، وستكون الخطة جاهزة لإعطاء اللقاحات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1606846376010

الجمارك تنفذ مبادرة دفء الشتاء في العقبة

11202030194127232500798

الاعلان قريبا عن أمر دفاع جديد بالاردن

55

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز دور الشباب

11202030224845601185530

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1220201103237123461245

لجنة الاوبئة تكشف شروط اتخاذ قرارات فتح وإغلاق القطاعات بالاردن

1120202523146232984874

اساتذة تربية اليرموك ضمن قائمة الـ 100 باحث الأكثر تأثيرا

أخبار متعلقة
112020615476877586839

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

5fb2c29869721

وزير الصحة يوضح حول تسعيرة علاج كورونا

1120208192117477279897

عبيدات يكشف عن مؤشرات ايجابية ويوجه رسالة للمواطنين

112020112201917104125

وزير الصحة يعلن اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

11202016121117115275368

مؤتمر في رئاسة الوزراء والاعلان عن اجراءات حكومية

كمن

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا