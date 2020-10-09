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الجمعة، 09-10-2020 08:44 م

الكشف عن موعد وصول العلاج المضاد لكورونا الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير مستشفى الأمير حمزة توفير دواء الريمديسفير في وزارة الصحة الأسبوع المقبل .
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وفي وقت سابق كشف الطبيب المعالج للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بعد التشاور مع الاختصاصيين "اخترنا أن يتناول عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا" 

واعاد هذا التصريح الحديث عن العقار الذي سبق أن أعلن الرئيس الأميركي عنه عندما قال في مايو الماضي إن إدارة الدواء والغذاء الأميركية أجازت لشركة "غيلياد ساينسيز" أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

وفي ذلك الوقت، وصف الرئيس التنفيذي لشركة غيلياد ساينسيز، دانيال أودي، الإجراء، خلال اجتماع مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون ونصف المليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

وقالت "غيلياد ساينسيز" إن عقار ريمديسيفير ساعد في تحسين النتائج لمرضى مصابين بمرض كوفيد-19، وقدموا بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عند إعطائه في وقت سابق أثناء الإصابة.

يشار إلى أنه كانت تمت تجربة ريمديسيفير، الذي فشل سابقا كعلاج للإيبولا، ضد فيروس كورونا لأنه مصمم لتعطيل آلية عمل بعض الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.

 




 

 


 

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