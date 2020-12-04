الكشف عن موعد وصول لقاح كورونا للأردن

الوكيل الاخباري- توقع مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، أن تصل لقاحات كورونا إلى الأردن ،نهاية شهر كانون ثاني المقبل أو منتصف شباط.



وقال شركس، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، إنه تم توقيع عقد مع تحالف كوفاكس الذي سيزود الأردن بلقاحات تكفي 10% من عدد سكانه، فيما تم التعاقد على شراء ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر.

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وأوضح أن اللقاح سيصل إلى مواقع التطعيم آمنا ومبردا، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة بشراء ثلاجات تبرد حتى درجة حرارة ناقص 80 لضمان فعالية اللقاح لأطول فترة ممكنة.



