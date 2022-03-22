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الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 01:28 م

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة،  إنه من المُبكر الحديث الآن عن تمديد مدة الاقتراع ، منوهاً إلى أن القرار سوف يؤخذ في وقته. 
 
وبين الكلالدة في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في كل المحافظات، سوف تُعلن النتائج على ثلاثة دفعات، في مركز الإقتراع اولاً، ثم  في مركز المحافظة، إلى أن تُعلن نهائياً من قبل الهيئة لكل المحافظات والمناطق. 
 
ودعا الكلالدة الناخبين إلى المشاركة في العملية الإنتخابية، موضحاً أن الأمور تيسير بنظام وكما هو مخطط له.

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