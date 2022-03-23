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الأربعاء، 23-03-2022 05:12 م

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الأربعاء، إنّه يحق لأي مترشح لم ترضه نتائج الفرز الطعن خلال 15 يوما بموجب القانون بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان


وأضاف الكلالدة خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان "من لديه أي استفسار يمكننا أن نجيبه، ومن لديه أي اعتراض فالمحاكم بموجب القانون مفتوحة للتقدم بطعون طيلة 15 يوما، حيث إنّ دور الهيئة (ضابط) لهذه الأوراق والصناديق والكشوفات وهي تحت إمرة القضاء الآن".

وأوضح أنه لا يمكن فتح أي صندوق، أو إعادة عده إلا من المحكمة، مشيرا إلى أن هذا أمر متاح.

وبين، أن "مرحلة الطعون تبدأ منذ اليوم الأول بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية، والهيئة تعمل منذ ساعات على إعداد النتائج لكي تتواءم والنشر على الجريدة الرسمية.

وأشار الكلالدة، إلى أنه قد تنهي الهيئة الأربعاء أو الخميس إعداد النتائج، حيث سيصدر عدد خاص في الجريدة وبعدها تبدأ الفترة الزمنية المتاحة إلى مرحلة الطعون، وهي 15 يوما للطاعن، وشهر للمحكمة للفصل في هذه الطعون".

 




 

 


 

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