الجمعة 03-12-2021
الوكيل الاخباري

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الكلالدة : العرض الاولي لجداول الناخبين في 18 من الشهر الحالي

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الجمعة، 03-12-2021 09:46 م

الكلالدة : العرض الاولي لجداول الناخبين في 18 من الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن التغيير الذي تم على قانون الإدارة المحلية ومجلس امانة عمان الكبرى احدث ضبابية لدى المواطنين وستقوم الهيئة بشرحه وتوضيحه.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الأردني الجمعة، إن الهيئة خاطبت دائرة الأحوال المدنية لاعداد جداول الناخبين؛ وتزويدها بالكشوفات اللازمة ليصار عرض جداول النخابين الأولية على موقع الهيئة الرسمي.

وأشار إلى أن العرض الاولي للجداول سيكون في 18 من الشهر الحالي.

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