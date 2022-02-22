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الثلاثاء، 22-02-2022 08:48 م

الكلالدة: سأغادر الهيئة وأنا مطمئن أنها باتت تزاحم المراتب الثلاثة الأولى بالعالم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إنه سيغادر الهيئة وهو مطمئن أنها باتت تزاحم المراتب الثلاثة أو الأربعة الأولى في العالم.

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وأضاف الكلالدة خلال استضافته في المنتدى الإعلامي لمركز حماية وحرية الصحفيين، أنه “قد يخلق هذا تندرا لدى البعض لكن هذا واقع والنزاهة تتراكم”، مشيرا إلى أن “التجربة العملية أثبتت أن الكوادر الإدارية هي قابلة للتطور إذا لقت الرعاية والفرص”.


وقال: إن “التشكيك بنزاهة الانتخابات قد تراجع كثيرا.”


وتابع: “نصيحتي لأي رئيس قادم الشفافية والإفصاح عن المعلومات. “طالما أنت تعمل بشكل قانوني لن يتدخل في عملك وكان هناك محاولات للتدخل لم تفلح”.


وأشار إلى أنه أعيد فتح صناديق ولم تظهر أي نتائج مخالفة للنتائج المعلنة.


وقال: “في الانتخابات الماضية تمت إعادة تدقيق نتائج 6 دوائر للتحقق وكانت النتائج مطابقة.”

 




 

 


 

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