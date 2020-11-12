الكلالدة: مظاهر الاحتفال والتجمهر تسيء لسمعة الأردن

الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، اليوم الخميس، إن المناطق التي شهدت بعض أحداث الشغب والتجمهر، تسيء إلى سمعة المملكة.

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وأضاف في رده على سؤال "الوكيل الإخباري" حول المظاهر الاحتفالية بعد إعلان النتائج الأولية، بأنها تعد خرقا لقانون الدفاع وليس لقانون الانتخاب.

وأوضح الكلالدة، أن حكمها سيكون بموجب أوامر الدفاع لأن قانون الانتخاب لا يوجد فيه نصوص تحدد العقوبات على أي مخالفة لكن هذه الاحتفالات بعد العملية الانتخابية وخارج مراكز الاقتراع والفرز بالتالي هي من اختصاص الأجهزة الأمنية التي بذلت جهدا غير مسبوق لإنجاح العملية الانتخابية".







