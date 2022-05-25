الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري -احتفلت الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا في عمان اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 76 لعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.



واستذكر عميد الكلية الدكتور مصباح عقل في الاحتفال الذي رعاه مدير المركز الثقافي الملكي الدكتور سالم الدهام وحضره نائب رئيس مجلس أمناء الكلية رئيس هيئة المديرين الدكتور عبدالله الزعبي مسيرة تأسيس الدولة الأردنية ودور قيادته الهاشمية في الاستقلال والنهضة والتطور منذ مرحلة التأسيس وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني .

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