الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اصبح لبس الكمامة في المجتمع الاردني عادة لدى الكثيرين بحيث اصبح لا يمكن الاستغناء عنها في التجمعات وخارج المنزل .
الكمامة والتي لم تكن موجودة قبل ظهور فيروس كورونا اصبحت اليوم رفيق كل المواطنين في الاسواق والتجمعات لما لها من دور كبير في حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا .
ويقول مواطنون ان الكمامة اصبحت رفيق دربهم ويصعب الاستغناء عنها فيما تشير التصريحات الرسمية الى ان لبس الكمامة ضروري للحد من انتشار كورونا .
وشهدت الاونة الاخيرة ظهور العديد من الاشكال للكمامة والتي اصبحت لا تفارق المواطنين وعملت على الحد بشكل كبير من اصابات كورونا فما هو مصيرها مع التراجع الملموس باصابات كورونا .