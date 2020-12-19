الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اصبح لبس الكمامة في المجتمع الاردني عادة لدى الكثيرين بحيث اصبح لا يمكن الاستغناء عنها في التجمعات وخارج المنزل .

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الكمامة والتي لم تكن موجودة قبل ظهور فيروس كورونا اصبحت اليوم رفيق كل المواطنين في الاسواق والتجمعات لما لها من دور كبير في حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا .

ويقول مواطنون ان الكمامة اصبحت رفيق دربهم ويصعب الاستغناء عنها فيما تشير التصريحات الرسمية الى ان لبس الكمامة ضروري للحد من انتشار كورونا .

وشهدت الاونة الاخيرة ظهور العديد من الاشكال للكمامة والتي اصبحت لا تفارق المواطنين وعملت على الحد بشكل كبير من اصابات كورونا فما هو مصيرها مع التراجع الملموس باصابات كورونا .



