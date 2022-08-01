الكنافة والوربات المفضلة للأردنيين.. ارتفاع الطلب على الحلويات 20%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ارتفاع الطلب على الحلويات بنسبة 20%.

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وأوضح العواد اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الطلب يعود إلى بدء موسم التخرج الجامعي وحفلات الزفاف ، وأن أكثر صنفين ارتفع الطلب عليهما هما الكنافة والوربات .



وحول ارتفاع أسعار الحلويات ألمح أن 90% من مطاعم القطاع تخضع لضريبة المبيعات بحيث لهم أحقية تحديد سعر البيع مشيراً أن أسعار الكنافة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دنانير للكيلو.



أما باقي المطاعم والتي تمثل نسبة 10% ملتزمة بقائمة الأسعار الشعبية والموحدة من الحكومة ،وفق العواد .

