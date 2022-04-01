الكهرباء الأردنية: 148 مليون دينار ذمم مشتركي "المنزلي"

الوكيل الإخباري - بلغت ذمم المشتركين الاعتيادين المنزليين ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي قرابة 184.677 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 6 % تقريبا مقارنة مع الفواتير المتراكمة وغير المسددة في عام 2020 لذات الفئة.

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وأظهرت البيانات الختامية لشركة الكهرباء الأردنية عن العام الماضي، أن مجموع ذمم المشتركين ضمن منطقة اختصاص الشركة وصلت إلى 577.54 مليون دينار شملت القطاعات المشتركة كافة، واستحوذت ذمم الاشتراكات المنزلية منها على ما نسبته 31% تقريبا.



وجاء بالمرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيم الذمم المتراكمة للقطاع التجاري والتي بلغت قيمة فواتيره غير المسدد العام الماضي، 72.6 مليون دينار بتراجع عن مستواه المسجل عام 2020 والبالغ آنذاك 73.75 مليون دينار.



ومن الملفت أيضا، الارتفاع الحاصل في ذمم مشتركي الفنادق (التعرفة الثلاثية) العام الماضي، بحيث وصلت إلى نحو 3.7 مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار سجلت في عام 2020، بالإضافة إلى الارتفاع في ذمم المستشفيات الخاصة التي ارتفعت العام الماضي، بقيمة وصلت إلى 106 ألف دينار لتصل إلى 9.128 مليون دينار العام الماضي.



فاتورة إنارة الشوارع غير المسددة ارتفعت قيمتها العام الماضي، لتصل إلى 20 مليون دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 23% مقارنة مع 16.356 مليون دينار.



يشار إلى أن تأمينات المشتركين والتي تقوم الشركة بتحصيلها عند إيصال التيار الكهربائي للمشتركين كتأمين على استهلاك الكهرباء بلغ مع نهاية العام الماضي، 136.3 مليون دينار بارتفاع قيمته 6 ملايين دينار تقريبا عن مستواه المسجل في عام 2020.