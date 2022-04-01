الجمعة 01-04-2022
الوكيل الاخباري

السير: 6 إصابات بحادث تدهور مركبة في عجلون

الكهرباء الأردنية: 148 مليون دينار ذمم مشتركي "المنزلي"

مسافرون من الشارقة إلى عمّان يصلون دون حقائبهم

قبيل رمضان .. أزمة خانقة الجمعة بسبب الرحلات الترفيهية

اوقاف الكورة تطلق أسبوع العناية بالمساجد

إصابة شابين برصاص الاحتلال في رام الله

معهد الفلك في مصر: غدا أول أيام شهر رمضان

وفيات الجمعة 1 / 4 / 2022

انخفاض أسعار النفط عالميا

تحويلات مرورية في عمان اليوم الجمعة - تفاصيل

الجمعة، 01-04-2022 01:38 م

الكهرباء الأردنية: 148 مليون دينار ذمم مشتركي "المنزلي"

كهرباء


الوكيل الإخباري - بلغت ذمم المشتركين الاعتيادين المنزليين ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي قرابة 184.677 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 6 % تقريبا مقارنة مع الفواتير المتراكمة وغير المسددة في عام 2020 لذات الفئة.

اضافة اعلان


وأظهرت البيانات الختامية لشركة الكهرباء الأردنية عن العام الماضي، أن مجموع ذمم المشتركين ضمن منطقة اختصاص الشركة وصلت إلى 577.54 مليون دينار شملت القطاعات المشتركة كافة، واستحوذت ذمم الاشتراكات المنزلية منها على ما نسبته 31% تقريبا.


وجاء بالمرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيم الذمم المتراكمة للقطاع التجاري والتي بلغت قيمة فواتيره غير المسدد العام الماضي، 72.6 مليون دينار بتراجع عن مستواه المسجل عام 2020 والبالغ آنذاك 73.75 مليون دينار.


ومن الملفت أيضا، الارتفاع الحاصل في ذمم مشتركي الفنادق (التعرفة الثلاثية) العام الماضي، بحيث وصلت إلى نحو 3.7 مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار سجلت في عام 2020، بالإضافة إلى الارتفاع في ذمم المستشفيات الخاصة التي ارتفعت العام الماضي، بقيمة وصلت إلى 106 ألف دينار لتصل إلى 9.128 مليون دينار العام الماضي.


فاتورة إنارة الشوارع غير المسددة ارتفعت قيمتها العام الماضي، لتصل إلى 20 مليون دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 23% مقارنة مع 16.356 مليون دينار.


يشار إلى أن تأمينات المشتركين والتي تقوم الشركة بتحصيلها عند إيصال التيار الكهربائي للمشتركين كتأمين على استهلاك الكهرباء بلغ مع نهاية العام الماضي، 136.3 مليون دينار بارتفاع قيمته 6 ملايين دينار تقريبا عن مستواه المسجل في عام 2020.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طيارة٢

مسافرون من الشارقة إلى عمّان يصلون دون حقائبهم

ز

قبيل رمضان .. أزمة خانقة الجمعة بسبب الرحلات الترفيهية

مسجد

اوقاف الكورة تطلق أسبوع العناية بالمساجد

هكر

حوارية حول الجرائم الالكترونية بالأغوار الشمالية

اطط

فعاليات سباق الأطفال تنطلق اليوم

تحو

تحويلات مرورية في عمان اليوم الجمعة - تفاصيل

أخبار متعلقة
320222712622661710993

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

61190cd70bae5

هام من شركات الكهرباء للمشتركين في كافة المناطق

قق

بحث آليات تطوير الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة

3202223115041455198338

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

Go_Solar-9b3ce

3189 مستخدما للطاقة المتجددة تقدموا لدعم الكهرباء

6

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة