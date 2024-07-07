الكهرباء الاردنية تهنئ بحلول العام الهجري الجديد

الوكيل الاخباري - يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير وأعضاء المجلس والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة.



بأسمى آيات التهنئة والتبريك الى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين والى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاهم بمناسبة رأس السنة الهجرية.



وندعو الله العليّ القدير ان يعيد هذه المناسبة على مملكتنا الحبيبة وقيادتنا الهاشمية والشعب الاردني الوفي والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات .

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