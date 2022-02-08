الكهرباء الوطنية: التوقيت الصيفي يغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية

الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، إن التوقيت الصيفي له أثر على تغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة خاصة خلال فترات الصباح الباكر و الذروة المسائية، مشيرا الى أن ذلك يعزى لتغير ساعات شروق وغروب الشمس.
واكد الرواشدة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان هذا التغيير يأتي بسبب طول فترة النهار وقصر الليل خلال التوقيت الصيفي وفقاً لمقارنات تجريها شركة الكهرباء الوطنية على نمط استهلاك الطاقة الكهربائية في التوقيتين الصيفي والشتوي.
و من المنتظر أن يبدا العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن هذا العام ابتداء من فجر يوم الجمعة (25) من شهر شباط الجاري، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الـ12 منتصف الليل.
وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لما يقارب 8 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف ليل الخميس (27)تشرين أول.
ويعمل بنظام التوقيت الصيفي في الاردن و الدول التي تشرق الشمس فيها مبكرا خلال الصيف.
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ووفقاً لدراسات فإن تقديم الوقت ساعة واحدة ضمن التوقيت الصيفي يعني بداية العمل قبل ساعة من التوقيت الشتوي، كما يؤدي العمل بالتوقيت الصيفي ايضا الى انتهاء العمل في معظم المصانع ومراكز العمل الاخرى قبل غروب الشمس ، وتقلل من استخدام الاضاءة والأجهزة الكهربائية لفترة طويلة خلال الليل نظراً لقصر وقت الليل نسبياً .
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