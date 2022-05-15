الكهرباء الوطنية: الكتلة الحارة رفعت الأحمال الكهربائية 15%

الوكيل الإخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن الأحمال الكهربائية التي سُجلت مساء أمس السبت وصباح اليوم الأحد ارتفعت بمقدار 15% عن الحمل الكهربائي المُعتاد.

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وأضافت الشركة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أنه سُجل حمل كهربائي صباحي وصل إلى 2400 ميغاواط، فيما سُجل حمل مسائي وصل إلى 2900 ميغاواط.



وتوقعت الشركة أن ترتفع الأحمال مع ذروة الصيف الحالي، لتتراوح من 4000 إلى 4010 ميغاواط .



وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أمس السبت، أن أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة العام الحالي، كانت عند الساعة 3 من بعد ظهر أمس في الباقورة، حيث سجلت 43.5 درجة مئوية.