الكهرباء الوطنية تختتم برنامجاً تدريبياً عملياً حول تركيب أبراج الطوارئ

الوكيل الإخباري - اختتمت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الخميس المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي العملي المتخصص بتركيب أبراج الطوارئ على شبكة النقل الكهربائية والذي يحاكي بناء أبراج مؤقتة تستخدم في عمليات الصيانة المبرمجة وبعض الحالات الطارئة، كسقوط أبراج بهدف ضمان ديمومة واستمرار إيصال التيار الكهربائي.

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وتضمن البرنامج الذي نظمته إدارة صيانة النقل تدريبا نظريا وعمليا بمشاركة مجموعة من الكوادر الفنية في الشركة والتي قامت بتركيب ثلاثة أبراج طوارئ من نوع (الشد والتعليق) على خط نقل المطار- القطرانة.



وقال المدير العام المهندس أمجد الرواشدة خلال حفل الاختتام، إن هذا البرنامج يأتي ضمن سعي شركة الكهرباء الوطنية الدائم لتدريب ورفع كفاءة الكادر الفني وضمان استعداداته لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث على النظام الكهربائي وتقليص فترة بناء الأبراج.



وأشار الرواشدة إلى أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتحدد بمحاور ستة، تشمل بناء فرق عمل في الشمال والوسط والجنوب واستكمال مراحل التدريب وعددها ست مراحل وتطوير البرنامج التدريبي ليواكب التطورات واعتماد برنامج التدريب المستمر وتعزيز أعداد أبراج الطوارئ ووضع البرنامج التدريبي ضمن خطط مركز التدريب الكهربائي التابع للشركة والذي يقوم بعقد دورات تدريبية للكوادر الفنية والهندسية المحلية ولبعض الدول الشقيقة.



كما أكد أهمية استكمال البرنامج بجميع مراحله بصفته استثمارا هاما في تطوير وبناء قدرات الكفاءات البشرية وتحسين أداء النظام الكهربائي ما ينعكس إيجابا على استقرار وكفاءة الخدمة الكهربائية المقدمة للجميع.



ووزع المهندس الرواشدة الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي، مشيدا بدورهم في المساهمة بضمان استقرار النظام الكهربائي في المملكة والحفاظ على كفاءته.