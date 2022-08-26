الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

الوكيل الاخباري - رفعت شركة الكهرباء الوطنية جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة اعتبارا من يوم غد السبت.

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وقالت، إن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وأن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر.



وتنفذ الشركة في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موجة الحر الحالية.



وأشارت إلى أن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء.



وأكدت، أنها استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.



