الكهرباء الوطنية تقرر إعادة الامتحان التنافسي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

قررت شركة الكهرباء الوطنية إعادة الامتحان التنافسي الذي عقدته في السابع من شهر أيار الحالي لملء عدد من الشواغر في الشركة وذلك بهدف إتاحة الفرص المتساوية والمتكافئة لكافة المتقدمين بعد خلل في الخوادم التي استخدمت في الامتحان السابق.وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت "بالإشارة إلى الامتحان التنافسي الذي عقدته شركة الكهرباء الوطنية يوم السبت الموافق 7/5/20222 في قاعات الجامعة الأردنية وعلى ست جلسات ل ( 2457 ) متقدما لتعبئة الشواغر المتاحة لديها وظائف ( مهندس كهرباء، ميكانيك وحاسوب )، فانه بهدف إتاحة الفرصة المتساوية والمتكافئة لكافة المتقدمين، تقرر إعادة عقد الامتحان لكافة الوظائف".وأوضحت الشركة أن سبب إعادة الامتحان جاء نتيجة لحدوث خلل تقني على الخوادم الخاصة بالشركة الخارجية المتخصصة والتي تم التعاقد معها لغايات ضمان الشفافية والنزاهة لإعداد أسئلة الامتحانات والتي احتوت على ثلاثة أجزاء، (جزء تخصص فني وجزء مهارات اللغة الانجليزية وجزء مهارات الذكاء).وبحسب الشركة تم إعلام المتقدمين بالغاء الامتحان التنافسي وسيتم لاحقا اعلامهم برسائل نصية الموعد الجديد للامتحان الذي سيتم عقده بالتنسيق مع .ديوان الخدمة المدنية