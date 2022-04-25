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الإثنين، 25-04-2022 11:46 ص

الكهرباء الوطنية : لا أعطال أو انقطاعات خلال موجة الغبار

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الوكيل الإخباري - قالت شركات الكهرباء الوطنية إن شبكاتها استطاعت عبور حدة موجة الغبار التي اثرت على المملكة منذ مساء السبت دون أعطال أو انقطاعات.

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وأضافت الشركة، أنه ارتفعت الأحمال التقليدية على الشبكات بسبب انخفاض استطاعة المحطات الشمسية، و وصل الحمل الكهربائي من المحطات التقليدية بنسبة 16% بسبب انخفاض القدرة التوليدية للمحطات الشمسية بنسبة تقارب 26% بفعل الغبار.


وبينت أن الأحمال الطبيعية سجلت أمس 1750 ميغاواط، فيما كانت سجل 1500 ميغاواط في الايام الاعتيادية قبل موجة الغبار التي تؤثر على المملكة، فيما تراجع الإنتاج من المحطات الشمسية إلى 700 ميغاواط من 950 ميغاواط حجم الطاقة الشمسية المركبة على الشبكة الوطنية. ( الغد) 

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