الكهرباء الوطنية : محطات الشمال توفر الكهرباء لأربع محافظات في المملكة

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي ومدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، سير العمل بمحطات الشمال التي تغطي أربع محافظات بحمل مقداره 800 ميغاواط يشكل 30 % من حمل المملكة.

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واشاد المهندس الكردي بدور العاملين في المحطات في ضمان ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على التوافرية العالية التي تميز النظام الكهربائي الأردني مؤكدا أهمية الدور المناط بشركة الكهرباء الوطنية في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة وتزويدها لشبكات التوزيع والمستهلِكين الكبار بأعلى درجة من الاستمرارية والاعتمادية.



وقال إن العاملين في الشركة هم موضع اهتمام مجلس الإدارة ان المجلس يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة ما بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج خاصة في ظل التحديات التي يمر بها الأردن والعالم والتي فرضتها جائحة (كورونا).



من جانبه أكد المهندس الرواشدة أهمية الدور المناط بمحطات الشمال في توفير الكهرباء لمحافظات شمال المملكة الأربع بتوافرية وجودة عالية مشيدا بأداء العاملين ودورهم في ضمان ديمومة التيار الكهربائي حاثا إياهم على الوقوف الى جانب الشركة في هذه الظروف التي تعصف بالوطن والعالم نتيجة تحديات فرضت على الجميع.



واكد الرواشدة أهمية العمل بروح الفريق والحفاظ على حالة التميز المعمول بها في مختلف مواقع الشركة ورفع الجاهزية خاصة في فصل الشتاء الذي يحمل تحديات تستدعي الإبقاء على الجاهزية العالية للتعامل معها.



واستمع الكردي والرواشدة من العاملين في المحطات الى ايجاز حول سير العمل والتحديات التي تواجه العاملين والمحطات وابديا الاستعداد للتعاون على إيجاد السبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات ودراسة مطالب العاملين والعمل على تحقيق الممكن منها.



وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي تقوم بها الإدارة للمواقع المختلفة المنتشرة في جميع المناطق وذلك بغية التأكد من الجاهزية للنظام الكهربائي وكذلك التواصل مع الموظفين والعاملين في مواقع الميدان في مختلف مناطق المملكة.

