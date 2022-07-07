الكواليت يبرر تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية

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كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أسباب تراجع الإقبال على شراء الأضاحي العام الحالي.

وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن تراجع الإقبال على الأضاحي يعود لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الأساسية بالإضافة إلى وجود ارتفاعات بسيطة في أسعار الأضاحي عن العام الماضي.

وأضاف أن الإقبال تراجع إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وهو ما شكا منه تجار ومربي المواشي في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أسعار الخروف البلدي ستتراوح بين 240-270 دينار، فيما سيتراوح سعر الخروف الروماني بين 150-170 دينار وحسب الأوزان.

وأشار الكواليت إلى أن أسعار الخروف المستورد ستتراوح بين 200-240 دينار وحسب الوزن، موضحا أن الأسعار متذبذبة وذلك يعود لارتفاع الكلف وأماكن البيع.

وتوقع الكواليت ارتفاع الإقبال خلال اليومين المقبلين وسط مخاوف من عدم ارتفاع الطلب ووصولها إلى الحد المأمول وخاصة أن الكميات المعروضة من الأضاحي في السوق المحلي كبيرة.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.