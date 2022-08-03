الكورة: ورشة إرشادية للسيدات للعناية ببساتين الزيتون

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الكورة، بالتعاون مع جمعية "نساء العون" لتمكين المرأة الخيرية، اليوم الأربعاء، ورشة إرشادية، تناولت طرق العناية ببساتين الزيتون، بمشاركة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي.



وأكدت مديرة الزراعة المهندسة ازدهار السرحان ، خلال افتتاحها الورشة، أهمية البرامج الإرشادية التي تنفذها وزارة الزراعة، خاصة تلك المتصلة بتمكين المرأة، وتلبية احتياجاتها التدريبية والإرشادية بمختلف المجالات الزراعية، مشيرة إلى مواصلة المديرية عقد الدورات التدريبية والتوعوية لمختلف فئات المزارعين.

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