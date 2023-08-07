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الإثنين، 07-08-2023 10:49 ص

الكوفحي: أعمال الحفريات في إربد شارفت على الانتهاء وبنسبة إنجاز 90%

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن أعمال الحفريات الخاصة بمشروع تحديث شبكة المياه شارفت على الانتهاء وبنسبة إنجاز 90%.اضافة اعلان


وقال الكوفحي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين، إن المشروع يستهدف تطوير شبكة المياه بطول 80 كم ولتخفيف فاقد المياه الذي وصل إلى 40% تحت الأرض، لافتا إلى أن المشروع قائم بمعظم الشوارع الرئيسية في إربد.

وأضاف أن أعمال الحفريات لا تكون دون حصولها على موافقات رسمية من البلدية وتتضمن التنسيق مع البلدية وإدارة السير والجهات ذات العلاقة، موضحا أنه يكون هناك مشكلات فنية وهو ما يفسر طول مدة بعض أعمال الحفريات إلى أكثر من أسبوعين.

وأشار الكوفحي إلى أن الشركات المنفذة للمشروع تقوم بطمر الحفريات وصبها بالخرسانة المسلحة قبل أن تقوم بتعبيدها لاحقا سواء أكانت في مكان الحفريات أو الشوارع بكاملها، حيث تم تعبيد أكثر من 200 ألف م2 في المناطق التي أجريت فيها أعمال المشروع وهناك شوارع رئيسية تم تعبيدها بالكامل مثل (مجمع عمّان، شارع مدينة الحسن، شارع حياة إربد، شارع إربد مول، دوار القبة باتجاه الشمال، منطقة النزهة والهاشمية، شارع عبد القادر الحسيني، شارع فلسطين يتم تعبيده بالكامل الآن، صالة شهر زاد وغيرها من الشوارع).

وبيّن أن البلدية ستقوم باستحداث 4 إشارات ضوئية خلال العام الحالي في مناطق مختلفة، علما بأن هذه الإشارات جاءت بناءً على توصية ودراسات من قبل لجنة فنية تضم 11 مهندسا مختصا وبعضوية إدارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

 




 

 


 

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