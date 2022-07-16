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السبت، 16-07-2022 01:19 م

الكوفحي: إجراءات للتخفيف على أصحاب المخابز في إربد

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مع رئيس نقابة أصحاب المخابز في محافظة إربد مهند الداغر سبل التعاون والآليات المتبعة للرقابة الصحية وإجراءات الترخيص للمخابز.

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وأكد الكوفحي ان البلدية لا تمانع باتخاذ اي اجراءات من شأنها التخفيف على أصحاب المخابز، والتعاون مع النقابة بهدف حصر جميع المخابز المرخصة مع ضرورة عقد اجتماع يضم جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسة الغذاء والدواء وغرفة صناعة إربد ومديرية الصناعة والتجارة في المحافظة.


من جهته طالب رئيس النقابة مهند الداغر ضرورة إقامة ورشة عمل تضم جميع الأطراف، بهدف تحديد المسؤوليات وعدم تعدد الجهات الرقابية وحصر مسؤوليات كل مؤسسة.


كما أكد الداغر أهمية وجود ختم النقابة على طلبات ترخيص المخابز ضمن حدود إربد وذلك لأهداف تنظيمية بحتة.


وانتهى اللقاء الذي حضره كل من مدير دائرة الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب وعضو النقابة تيسير الجراح بالاتفاق على توجيه دعوة لأصحاب الاختصاص لتوحيد الإجراءات الخاصة بالرقابة والترخيص للمخابز في مدينة إربد.

 




 

 


 

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