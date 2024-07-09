الكوفحي: البلدية جادة في حل مشاكل شارع الرازي

الوكيل الاخباري-

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قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية جادة في حل معاناة المواطنين جراء مرورهم من شارع الرازي الواصل بين مجمع الأغوار الجديد وحي زبدة فركوح.وبين الكوفحي ان البلدية باشرت اجراء دراسات على ارض الواقع تمهيداً للعمل في الشارع مؤكداً ان هذه الدراسات تشمل اجراء توسعة للشارع وانشاء جزيرة وسطية وانارة في أجزاء واسعة منه لضمان اجراء الصيانة اللازمة له بأعلى المواصفات وبما يخدم السكان والمارين منه.وأضاف ان مهندسو البلدية يقومون بشكل مكثف بإجراء فحوصات للطريق للتأكد من حاجته لإعادة انشاء في بعض الأجزاء.وكانت البلدية قد انهت خلال الفترات الماضية تعبيد عددٍ كبيرٍ من الشوارع الحيوية والرئيسية في المدينة مثل أجزاء واسعة من شارع بغداد ومحيط مجمع المستشفيات في منطقة الرابية، ومحيط مبنى الطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، إضافة للطريق الواصل بين منطقتي بيت راس وشارع المزارع وشوارع وطرق حيوية أخرى داخل مناطقها المختلفة.