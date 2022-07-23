الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن شعارَي "إربد غير، والبلدية غير" ليسا حبراً على ورق وإنما واقع يهدف لتغيير بعض الانطباعات عن البلدية.



وأضاف الكوفحي خلال لقائه اليوم السبت، بالقاعة الهاشمية في البلدية مجموعة من سيدات اربد ضمن مشروع "نساء تدعم الديمقراطية" الذي اطلقه مركز الحياة "راصد" أخيرا، إن البلدية تعمل ضمن مسارين الأول يتعلق بالخدمات التقليدية والبنى التحتية، بينما يتجه المسار الثاني نحو الدور التنموي والعناية بالإنسان.



وبين أن العمل الذي شهده المسار الثاني يختلف بشكل كلي عما تم تقديمه في المراحل السابقة من خلال العناية والاهتمام بتمكين المرأة والشباب، ورعاية مختلف الأنشطة الإنسانية وكانت باكورته تأسيس وحدة تمكين الشباب وتطوير آليات عمل وحدة تمكين المرأة في البلدية.

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