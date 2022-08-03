الكوفحي: صيانة الملعب البلدي في إربد العام القادم

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عزم البلدية تشكيل مجلس أعلى للعمل التطوعي في المدينة، ضمن سياستها الهادفة لبناء شراكات حقيقية مع مختلف الجهات.

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وأضاف الكوفحي خلال لقاء تشاوري جمعه مع رؤساء الجمعيات الخيرية والثقافية والأندية الرياضية، أن البلدية معنية بإثراء وتشكيل الكثير من الأنشطة المجتمعية في المدينة، وتحويلها لعمل مؤسسية منظم.

ونوه أن العمل في المجال الرياضي والثقافي والطوعي سيكون بناءً على توصيات أصحاب الخبرة وتوجيهاتهم، مبيناً عزم البلدية إطلاق مجموعة من الجوائز التنافسية في مجالات مختلفة، من شأنها خلق مناخ إيجابي في المدينة وإبراز مواهب أبناءها.



وفي الجانب الرياضي أكد رئيس البلدية أن العام القادم سيشهد إعادة صيانة الملعب البلدي بشكل كامل وإنشاء ثلاثة ملاعب أخرى، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الملاعب السداسية الحاضنة للنشاط الشبابي والرياضي، مؤكداً أن الفترات القادمة ستشهد توفيراً للمزيد من البنى التحتية الحاضنة للنشاطات الرياضية والثقافية والطوعية، ومن أبرزها المجمع متعدد الأغراض في حدائق الملك عبد الله، إضافة لإنشاء مناطق مخصصة للبازارات الدائمة علماً بأن البلدية تمتلك واحداً منها حالياً في حديقة تونس.



وتمثلت أهم مطالب الحاضرين بضرورة تحديث الملعب البلدي وإنشاء مجمع رياضي يخدم سكان المحافظة وتوفير مقرات للجمعيات في لواء بني عبيد وتخصيص قطع أراضي للأندية وإنشاء مرافق صحية في الأسواق.