السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

ارتفاع قروض البنوك الأردنية في فلسطين % 0.8

وسيم يوسف يعلق على حادثتي مقتل نيرة وإيمان

أسعار الخضار محلياً السبت

المواصفات تنفي دخول شحنة بنزين غير مطابقة

السعودية تفرج عن أصغر سجين سياسي

هام من شركة الكهرباء للمواطنين حول تشغيل أجهزة التكييف

الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا

الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

السبت، 25-06-2022 10:49 ص

الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

2 (2)


الوكيل الإخباري - أقر مجلس بلدية إربد الكبرى نظاماً جديداً للمكافآت الخاصة بموظفي البلدية وفق رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.

اضافة اعلان


وأكد الكوفحي أن النظام الجديد يقوم على مبدأ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتم إقراره بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي كانت معتمدة سابقاً، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت.


وبين أن الأسس التي اعتمدت تضمنت تحفيز الموظفين على العمل النوعي كما شملت توسيع قاعدة المستفيدين من تقاضي المكافآت بإضافة 1000 موظف للمرة الأولى.


وأشار الكوفحي إلى أن بلدية إربد الكبرى تحملت نصف مليون دينار إضافي هذا العام نتيجة هذا التوسع، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية للموظفين وتقليل الهدر في المال العام، مؤكداً أن هذا الأمر بدأ ينعكس إيجاباً على سياسات البلدية في الترشيد وتقليل الأخطاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A5727

أسعار الخضار محلياً السبت

بنزين- (أرشيفية)

المواصفات تنفي دخول شحنة بنزين غير مطابقة

mt0qthnaspb-w960

هام من شركة الكهرباء للمواطنين حول تشغيل أجهزة التكييف

61d72188c0d6a (2)

الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا

ذ

السفير العماني يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

جولات تفتيشية على المحلات غير المرخصة في إربد اعتبارا من 1 تموز المقبل

أخبار متعلقة
76300_966876_large

مذكرة لمعالجة انتشار الكلاب الضالة في إربد

الكوفحي_0

استدعاء الإسعاف لرئيس بلدية اربد

277672476_960588351513437_3662196111601868135_n

بلدية طبقة فحل تباشر إعادة تأهيل وسطها التجاري

1653741653461

افتتاح بازار السيدات المنتجات في غرب إربد

image (52)

افتتاح المعرض الفني "إربد في القلب"

image (51)

ندوة حوارية في إربد بعنوان "عرار.. الشاعر الإنسان"