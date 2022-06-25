الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

الوكيل الإخباري - أقر مجلس بلدية إربد الكبرى نظاماً جديداً للمكافآت الخاصة بموظفي البلدية وفق رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.

اضافة اعلان



وأكد الكوفحي أن النظام الجديد يقوم على مبدأ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتم إقراره بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي كانت معتمدة سابقاً، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت.



وبين أن الأسس التي اعتمدت تضمنت تحفيز الموظفين على العمل النوعي كما شملت توسيع قاعدة المستفيدين من تقاضي المكافآت بإضافة 1000 موظف للمرة الأولى.



وأشار الكوفحي إلى أن بلدية إربد الكبرى تحملت نصف مليون دينار إضافي هذا العام نتيجة هذا التوسع، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية للموظفين وتقليل الهدر في المال العام، مؤكداً أن هذا الأمر بدأ ينعكس إيجاباً على سياسات البلدية في الترشيد وتقليل الأخطاء.