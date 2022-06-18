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السبت، 18-06-2022 11:31 م

الكوفحي يؤكد أهمية الحفاظ على هوية إربد الثقافية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية العمل على إنجاح جميع فعاليات إربد عاصمة الثقافة والتجاوز عن الأخطاء التي حدثت خلال حفل الافتتاح الخاص بهذه المناسبة.

وبين الكوفحي خلال استضافته من قبل منتدى كفر جايز الثقافي انه لا بد من توجيه تحية كبيرة لجميع الزملاء السابقين والمؤسسات الرسمية والأهلية التي ساهمت باختيار إربد عاصمة للثقافة العربية، مضيفا أنه يجب العمل بجد لإبراز هذا المنجز الهام وعدم الوقوف عند بعض السلبيات التي باتت جزء من الماضي.

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