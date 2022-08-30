الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 11:22 ص

الكوفحي يرعى حفل تخريج النادي الصيفي في بلدية إربد

302254463_444563871049589_4754157049763526527_n


الوكيل الإخباري - رعى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي حفل تخريج النادي الصيفي الذي أقامته دائرة المكتبات لجميع مكتباتها الفرعية خلال العطلة الصيفية بحضور عضو مجلس البلدية ياسمين الزعبي والمشرفين على هذه الأنشطة.

اضافة اعلان


وقال الكوفحي خلال الحفل إن البلدية حريصة على إقامة الأنشطة التي من شأنها تعليم الأطفال والشباب قيّم ومعارف جديدة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تعمل على صقل مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة تنمي روح المبادرة لديهم، وتعلمهم سلوكيات إيجابية تجاه البيئة والتعاون مع البلدية في هذا المجال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

wwwwww

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

8202219194227599633759

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

fffff

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

wwww

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

أخبار متعلقة
297601631_427321589440484_686414856578770137_n

الكوفحي: بلدية إربد تدعم المرأة والشباب

297267656_426650429507600_629608736258411799_n

بلدية إربد تبحث آلية تجديد اتفاقية الأمن العام

296909694_426205342885442_8834787974729022904_n

الكوفحي: صيانة الملعب البلدي في إربد العام القادم

296931121_425394129633230_1106773914589245957_n

الكوفحي: بلدية إربد ستبقى داعمة لجميع الهيئات الثقافية

الكوفحي_0 (1)

الكوفحي: تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إربد الكبرى

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533 (2)

بلدية إربد تجري تعديلات مرورية