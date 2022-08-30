الكوفحي يرعى حفل تخريج النادي الصيفي في بلدية إربد

الوكيل الإخباري - رعى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي حفل تخريج النادي الصيفي الذي أقامته دائرة المكتبات لجميع مكتباتها الفرعية خلال العطلة الصيفية بحضور عضو مجلس البلدية ياسمين الزعبي والمشرفين على هذه الأنشطة.

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وقال الكوفحي خلال الحفل إن البلدية حريصة على إقامة الأنشطة التي من شأنها تعليم الأطفال والشباب قيّم ومعارف جديدة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تعمل على صقل مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة تنمي روح المبادرة لديهم، وتعلمهم سلوكيات إيجابية تجاه البيئة والتعاون مع البلدية في هذا المجال.