الكوفحي يفتتح فعاليات معسكر زمرد في إربد

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي فعاليات معسكر زمرد الذي تقيمه جمعية خطوة أمل في محافظة إربد.

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وأكد الكوفحي خلال رعايته هذا المعسكر أهمية دعم الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الحياة العامة، مشيراً لبدء البلدية بتأسيس صندوق لدعم المبادرات الشبابية بالشراكة مع القطاع الخاص.



من جهتها قالت رئيس جمعية خطوة أمل المهندسة مي أبو إعداد إن هذه الفكرة جاءت استجابةً للرسائل الملكية، وترجمةً لمخرجات لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.



وأضافت أن هذه المعسكرات تهدف لتنمية حب العمل التطوعي لدى الأجيال الناشئة.



كما تحدث الدكتور عبدالكريم الدسوقي عن العمل الكشفي وأهميته في صقل شخصية الأطفال والشباب.